Prima Pagina IN Edicola: Inter, Petagna o Scamacca. Inzaghi sfida tutti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi contro tutti. Il tecnico difende lo scudetto dall’assalto di Allegri, Mourinho e degli altri big. Inter, Simone sfida l’ombra di Conte e i mostri della panchina. Petagna o Scamacca nel mirino per il ruolo di vice Lukaku. I nerazzurri apriranno il campionato il 21 agosto alle 18.30.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.