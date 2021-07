Bucciantini: «Nandez-Inter? Vede calcio anche in fascia. Due anni eccezionali»

Bucciantini promuove il possibile arrivo di Nandez all’Inter. Il giornalista è un estimatore dell’uruguayano e lo preferisce a Bellerin, l’altro nome per la fascia destra: ecco il suo giudizio durante l’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato.

PREFERENZA – Marco Bucciantini parla di Héctor Bellerin e Nahitan Nandez in ottica Inter, cominciando dal primo: «Uno è un 2, e non c’è dubbio. Nel 5-3-2 di Simone Inzaghi ci può anche stare. Però Nandez, che tutte le volte ci chiediamo perché deve giocare a destra, ha fatto due stagioni eccezionali. Ci mette continuità e personalità, sa vedere calcio anche sulla linea laterale. Non è nato a destra, ma a destra ha fatto benissimo. Il problema è che è abituato a giocare venti metri più avanti rispetto a Bellerin, quindi bisogna vedere dove Simone Inzaghi mette la linea. Chi scelgo fra i due? Nandez tutta la vita».