Perisic in bilico, Dimarco può rinnovare: Inter ragiona a sinistra. Keita aspetta – SI

Perisic al momento è l’esterno sinistro più a rischio nei piani dell’Inter. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, a “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, conferma che l’intenzione è puntare su Dimarco ma eventualmente anche su un altro mancino. In attacco sempre in stand-by Keita

ESTERNO MANCINO E PUNTA – Il mercato dell’Inter ruota intorno a nomi precisi, Alfredo Pedullà spiega la situazione tra fascia sinistra e attacco: «In linea di massima Federico Dimarco resta perché Simone Inzaghi è contento del suo approccio. Ma probabilmente dovrà rivedere il contratto (rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, ndr). Ciò non esclude l’arrivo di un altro esterno sinistro. Perché Ivan Perisic è in scadenza di contratto e fino al 31 agosto può succedere di tutto. L’attaccante arriva nel momento in cui esce Andrea Pinamonti, la cui partenza è fondamentale per prendere Keita Baldé (Monaco). Dato che Pinamonti non gioca mai, può andare a giocare con più continuità altrove e può entrare nell’operazione Nahitan Nandez (vedi articolo). Oppure andare verso un’altra meta». Questo l’aggiornamento di Pedullà dagli studi di Sportitalia sui piani nerazzurri su Perisic e non solo.