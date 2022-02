Prima Pagina IN Edicola: Inter, peccato! All’altezza fino al 75′, poi crollo finale

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Altro pianeta. Champions League, il Liverpool passa a San Siro (0-2) e ipoteca i quarti. Firmino e Salah puniscono l’Inter. Inzaghi: «Meritavamo di più». I nerazzurri all’altezza dei Reds fino al 75′ poi il crollo finale. Traversa di Calhanoglu. L’orgoglio del tecnico: «Partita fantastica». Klopp: «Decisive le sostituzioni».

TUTTOSPORT

Peccato! Champions League: all’Inter non basta una grande partita contro i Reds. Calhanoglu centra la traversa nel primo tempo, ma nella ripresa il Liverpool castiga i nerazzurri con Firmino e Salah.