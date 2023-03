‘Amico dei bambini’, tra i premiati anche l’interista D’Ambrosio − CdS

Il premio ‘Amico dei bambini’ sarà consegnato nella serata di mercoledì 29 marzo presso La Galleria Lampo in via Valtellina 7 a Milano. Quindici i premiati, tra questi anche Danilo D’Ambrosio

PREMIO − Serata all’insegna dei bambini e dell’esempio da trasmettergli per D’Ambrosio, difensore dell’Inter. Mercoledì 29, infatti, in occasione della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., si assegneranno i premi 2022: “Amico dei Bambini … Un Esempio per loro”. Oltre al giocatore nerazzurro, saranno premiati anche Claudio Lotito (Presidente Lazio), Stefano Pioli (tecnico Milan), Mattia Perin (Juventus), Alessio Romagnoli (Lazio), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Nicolò Rovella (Monza), Gerhard Comper (Presidente Sud Tirol), Stefano Marchetti (dg Cittadella), Claudio Ranieri (tecnico Cagliari), Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Milan), Christian Lantignotti (tecnico U.17 Milan), Paolo Masini (ds SG Varesina), Monica Bertini (giornalista), Salvatore Malfitano (giornalista).

Fonte: Corriere dello Sport