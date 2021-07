Preiti: «Nandez utile, mercato Inter a posto con lui e una punta. Pinamonti…»

Preiti si espone positivamente sull’eventuale arrivo di Nandez all’Inter. L’ormai ex collaboratore dell’Area Tecnica del Crotone, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, parla anche del futuro di Pinamonti, chiedendo venga aspettato in attesa della piena maturazione calcistica

NANDEZ PROMOSSO – L’ipotesi Nahitan Nandez per l’Inter (vedi aggiornamento) scalda anche Antonello Preiti: «Nandez è un profilo che a Cagliari ha fatto abbastanza bene nell’ultima stagione. Può ricoprire più ruoli: interno ed esterno di centrocampo. In questo caso forse tornerà più utile come esterno. L’Inter da questo punto di vista va a colmare la partenza di Achraf Hakimi. Poi, con un pizzico di fantasia – come dicono i dirigenti – da qui fino alla fine troveranno un’alternativa alla coppia in attacco. Ma credo che l’Inter sia a posto così».

FIDUCIA IN PINAMONTI – Preiti parla anche dell’attaccante nerazzurro classe ’99: «Andrea Pinamonti ha bisogno di giocare con continuità. Se all’Inter non c’è spazio, è giusto che vada in un club con meno ambizioni e dimostri il suo valore. Pinamonti è un ragazzo giovane che ha tutto il tempo per dimostrare le sue qualità. Alcuni giovani le dimostrano dopo i 25 anni. L’Inter non lo cede ma lo dà solo in prestito per valutarlo, visto che a Milano gli spazi sono ridotti. In un grande club non è facile per un giovane trovare spazio, è più facile mettersi in mostra in un club più piccolo. Mi dà l’impressione di essere un ragazzo con prospettive molto importanti, ma rimanere all’Inter significa ritardare troppo la crescita. E se rimane per fare la riserva, giusto che vada a giocare».