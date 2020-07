Prandelli: “Inter? Manca la convinzione che Conte ha sempre! La realtà…”

Condividi questo articolo

L’Inter non è andata oltre il pareggio sul campo della Roma, spezzando la già flebile speranza scudetto qualora la Juventus dovesse commettere un passo falso con la Lazio. Prandeli – ospite negli studi della “Domenica Sportiva” – commenta il lavoro di Conte e la prova contro i giallorossi

SQUADRA TONICA – L’Inter non è riuscita a battere la Roma. Secondo Prandelli la squadra giallorossa ha qualche rammarico in più: «L’Inter ha trovato una Roma con idee importanti in mezzo al campo, se c’è una che deve rammaricare il risultato è la Roma. Questa sera l’Inter ha trovato una Roma tonica, che ha sofferto il primo tempo ma nel secondo non ha rischiato mai nulla. Ripartivano spesso centralmente, quindi l’Inter ha trovato una squadra difficile da affrontare. Complimenti a Fonseca che ha gestito in maniera buona una situazione difficile».

DIFETTI – Prandelli parla poi dei difetti nerazzurri: «L’Inter in certi momenti della gara perde quella convinzione che Conte ha sempre, quindi devono magari migliorare in questo. Antonio Conte? Bisognerebbe accettare ogni critica, i numeri gli danno ragione. Il primo anno è positivo con le prospettive che hanno. Se le aspettative sono alte non guardi la realtà e la realtà dice che la Juventus sta provando a vincere lo scudetto e ad andare avanti in Champions League. L’Inter poteva ancora avere una possibilità stasera».