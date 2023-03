Il Porto sfida il Chaves a -11 dall’Inter: Conceicao ha tre giocatori ai box!

Il Porto sfida domani sera il Chaves in campionato, a meno 11 giorni dal ritorno di Champions League contro l’Inter a Do Dragao. Il bollettino infortunati tocca quota tre per Conceicao

BOLLETTINO MEDICO − Mancano ancora diversi giorni prima del ritorno di Champions League tra Porto e Inter, esattamente undic. A Do Dragao, il 14 marzo, si ripartirà dall’1-0 di San Siro firmato Romelu Lukaku. Domani sera i lusitani giocheranno in trasferta sul campo del Chaves per la 23esima giornata di campionato. Sergio Conceicao ha tre giocatori ai box: Galeno, Evanilson e Veron. Da capire se ce la faranno per la partita contro i nerazzurri.