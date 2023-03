Calhanoglu pronto a legarsi all‘Inter, rinnovo per diventare simbolo

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l’Inter sembra ormai questione di giorni (vedi articolo). Arrivato lo scorso anno dal Milan a parametro zero, il centrocampista turco ha subito conquistato un posto speciale non solo nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma anche nel cuore dei tifosi nerazzurri. Un rapporto destinato a durare a lungo.

RINNOVO IN VISTA – Hakan Calhanoglu è pronto a legare il suo futuro ben stretto a quello dell’Inter. L’annuncio è previsto a giorni e sarebbe sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente. Si tratterebbe di blindare di fatto quello che è uno dei migliori elementi del centrocampo nerazzurro e la cui presenza in questa prima parte di stagione è stata fondamentale. Perché proprio le prestazioni di Calhanoglu come vertice basso del centrocampo si sono rivelate la mossa perfetta per sostituire le numerose defezioni di Marcelo Brozovic. Risolvendo un problema che lo scorso anno è costato caro a Simone Inzaghi.

SIMBOLO – Calhanoglu nel corso della sua carriera all’Inter ha avuto modo di guadagnarsi l’affetto dei tifosi non soltanto a suon di prestazioni convincenti, ma anche e soprattutto mostrando il suo attaccamento alla causa. Non sono passati inosservati i suoi comportamenti nei confronti dei suoi ex tifosi – quelli rossoneri – mostrando chiaramente da che parte stia nella rivalità stracittadina. Tanto basta per rendere Calhanoglu uno dei giocatori più amati dalla tifoseria dell’Inter. Un rapporto destinato a durare ancora a lungo.