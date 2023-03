Kessié all’Inter? Dalla Spagna frenano: resta al Barcellona. I motivi del no!

Kessié, almeno per quanto riguarda il panorama italiano, rimane in orbita Inter. Ma in Spagna frenano. Il futuro dell’ivoriano al Barcellona adesso sembra più solido

ADDIO LONTANO − Tante voci legate al possibile ritorno in Italia di Franck Kessié (vedi articolo). Dalla Spagna però frenano. Ne è sicuro il Mundo Deportivo. Secondo il media spagnolo, Kessié è finito nell’agenda sia dell’Inter che del Tottenham. Ma ad oggi la sua permanenza al Barcellona sarebbe più solida. Due in particolari i motivi. Uno: Kessié si sta ritagliando uno suo valido spazio in blaugrana dopo i primi disastrosi mesi. Tant’è che contro il Real Madrid in Coppa del Rey ha giocato la sua terza gara consecutiva da titolare, propiziando anche il decisivo 1-0 catalano al Bernabeu (match in programma ieri sera). Per Xavi è diventata una pedina fondamentale. Seconda cosa: il suo contratto scadrà solamente nel 2026.