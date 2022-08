Plastino: «Radu, tutta sfortuna. Inter tarda a carburare per un motivo»

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha commentato i temi più caldi dell’ultima giornata di Serie A. Tra cui l’errore di Ionut Radu in Fiorentina-Cremonese e il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter.

SFORTUNA NERA – Michele Plastino, durante il programma Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha commentato l’errore del portiere di proprietà Inter Ionut Radu, durante Fiorentina-Cremonese: «A volte la vita è fatta di ripetizioni. Radu è un bel portiere, ha tutte le qualità per esserlo. Però ha fatto una papera abbastanza clamorosa. Altre volte te le dimentichi alcune papere, perché magari la palla in qualche modo non finisce in porta. In questo lui ha tanta sfortuna. Se fa un errore clamoroso, è gol. Non ho altre spiegazioni se non questa molto poco razionale. Lo ripeto, è un bel portiere. Ma devi tenere conto che se fa una papera, almeno per il momento è gol. Quindi deve fare una macumba per togliersi questa sfortuna».

PREPARAZIONE MIRATA – Plastino ha poi commentato lo stato di forma dell’Inter e il ritardo di condizione: «Inzaghi vede i suoi giocatori ogni giorno. Non è vero che una squadra muscolare non possa essere veloce e che debba tardare per poter carburare. Le squadre tardano a carburare quando la preparazione è svolta in modo da poter arrivare al massimo della forma in un certo periodo della stagione. Ma questo, poi, dipende dai preparatori».