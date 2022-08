Conte contro Tuchel, non è finita: frecciata dell’ex Inter al collega

Non si ferma, dopo quanto successo sul campo, lo scontro tra Antonio Conte e Thomas Tuchel. Il tecnico ex Inter, infatti, ha utilizzato il proprio account Instagram ufficiale per lanciare una frecciata al collega.

SCONTRO CONTINUO – Dopo quanto visto durante e dopo Chelsea-Tottenham, non si placa lo scontro tra Antonio Conte e Thomas Tuchel. Il tecnico ex Inter, infatti, attraverso una storia sul suo profilo Instagram ufficiale ha lanciato una frecciata al collega. Utilizzando una foto con la sua esultanza.

“Per fortuna che non ti ho visto, uno sgambetto te lo saresti proprio meritato“, queste le parole di Conte. Uno scontro tra allenatori che sicuramente non si placherà molto presto…