Pizzi: «Inter, scudetto lasciato al Napoli. Prima le squadre piccole ti temevano»

Pizzi dice la sua sulla situazione e le problematiche dell’Inter dopo il pareggio contro la Sampdoria (vedi focus). L’ex calciatore, ospite di TMW Radio, racconta dei retroscena sul suo periodo trascorso in nerazzurro.

RISULTATI DELUDENTI – Fausto Pizzi parla dell’Inter e dei problemi che la squadra di Simone Inzaghi sta riscontrando in campionato. L’ex giocatore nerazzurro, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, afferma: «Il percorso dell’Inter? È un peccato perché per come ha vinto il derby di Supercoppa Italiana e di campionato io pensavo che ne uscisse con entusiasmo e che la squadra volasse. Invece, subito dopo, la squadra è incappata in risultati veramente deludenti. Solo nel 2023 sono stati persi sette punti. Non dico che l’Inter sarebbe in lotta per vincere il campionato, perché il Napoli non lascerà spazio a nessuno, però gliel’ha lasciato in mano. Non è neanche il modo migliore per preparare le partite di UEFA Champions League. Inzaghi più bravo a preparare gli scontri diretti? Non credo. Mi ricordo che, quando giocavo nell’Inter, contro squadre più “piccole”, nel sottopassaggio mi sembrava che gli avversari avessero lo sguardo di chi aveva già perso. Oggi questo timore reverenziale non c’è più. Ogni piccola squadra va e si gioca la partita con le sue armi e questo deve fare in modo che le grandi si preparino sempre al meglio. Francesco Acerbi che dice che nelle gare secche c’è una preparazione diversa? Probabilmente può essere un alibi per giustificare un risultato che non è arrivato. Che ci siano delle mancanze, comunque, è evidente. Una squadra come l’Inter, che ha dimostrato di poter fare partite di alto livello, come contro il Milan o il Barcellona, poi gioca delle partite così insignificanti contro avversari molto più che alla sua portata, fa pensare che qualcosa manchi in atteggiamento e concentrazione».