Sampdoria-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Sampdoria-Inter 0-0 è l’ennesimo passo falso in una partita alla portata per la squadra di Inzaghi. Proseguono i numeri rivedibili in trasferta, anche se stavolta la statistica che migliora è quella sui gol subiti.

DUE – I tiri tentati da Romelu Lukaku in Sampdoria-Inter, entrambi nella prima mezz’ora (2′ e 25′). Nel 2023, dal rientro dall’infortunio, solo in un’altra circostanza ne aveva fatti altrettanti: contro l’Atalanta in Coppa Italia il 31 gennaio. Il record stagionale è cinque, ai Mondiali col Belgio contro la Croazia, con l’Inter tre nelle partite di agosto con Lecce e Lazio (prima dell’infortunio).

DUE – Le squadre contro cui l’Inter non ha preso gol in trasferta in stagione: Sampdoria e Viktoria Plzen. Questa è la seconda volta in tutte le competizioni, prima in Serie A, che la porta rimane inviolata su quattordici gare esterne (la Supercoppa Italiana conta come campo neutro). In entrambi i casi in porta c’era André Onana.

DODICI – I mesi passati dal precedente 0-0 dell’Inter in Serie A. Curiosamente era sempre al Ferraris, col Genoa il 25 febbraio 2022. Questa è la prima partita a reti bianche in stagione, l’ultima in assoluto l’1 marzo dell’anno scorso nell’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022 contro il Milan.

QUINDICI – Le partite dopo cui l’Inter è riuscita a non prendere gol in trasferta in Serie A. Il precedente clean sheet esterno in campionato risaliva al 3 aprile 2022, nella vittoria per 0-1 sul campo della Juventus.

DICIASSETTE – I punti conquistati dall’Inter nelle undici trasferte di Serie A, con la Sampdoria secondo pareggio dopo quello col Monza del 7 gennaio. Sono ben quattro le squadre che hanno fatto meglio: oltre al Napoli capolista (ventotto punti con lo stesso numero di gare esterne) anche Atalanta (ventiquattro in dodici partite), Roma (ventidue in dodici) e Lazio (diciotto in dieci).