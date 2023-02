Lukaku, titolare anche contro l’Udinese? Inzaghi ci crede ancora – Sky

Romelu Lukaku fin qui ha deluso le aspettative in una stagione compromessa soprattutto dai problemi fisici e un lento recupero. Anche contro la Sampdoria la prestazione dell’attaccante è stata altalenante. Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sky Sport, sabato contro l’Udinese potrebbe essere confermato in attacco. Simone Inzaghi ci crede ancora, soprattutto con la seconda parte di stagione ancora tutta da giocare.

VERSO LA CONFERMA – Lukaku dopo qualche timido segnale di miglioramento nelle ultime partite, in particolare contro l’Atalanta in Coppa Italia e nei primi minuti di Sampdoria-Inter, è tornato a faticare contro le difese avversarie, limitando alle sponde. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, però, Simone Inzaghi non ha rinunciato all’attaccante belga, anzi. In vista della sfida in programma sabato alle 20:45 contro l’Udinese, il tecnico piacentino potrebbe riproporre Lukaku in attacco in coppia con Lautaro Martinez. Il motivo sta nel voler cercare di recuperare a tutti i costi l’ex Chelsea. Averlo al meglio per la seconda parte di stagione – considerando anche il cammino in UEFA Champions League -, sarà decisivo e per questo motivo Inzaghi crede ancora nella rinascita del suo centravanti.