Pizarro: “Scudetto? Juventus favorita. Arbitri? Non mi stupisce niente”

Condividi questo articolo

L’ex centrocampista di Roma e Inter, David Pizarro, è stato intervistato dal portale web “FirenzeViola.it”. Il cileno era presenta all’Artemio Franchi per seguire Fiorentina-Atalanta. Focus, tra i temi trattati, sulla lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio.

BAGARRE – Tornato all’Artemio Franchi per seguire da vicino la sua Fiorentina, David Pizarro ha risposto ad alcune domande sulla lotta scudetto, che vede coinvolte Juventus, Inter e Lazio. Queste le sue parole: “Mi auguro che possa cambiare (la corsa al primo posto, ndr) rispetto alle altre stagioni per il bene del calcio italiano. Credo che la Juventus rimanga la più forte in questo momento. Comunque almeno quest’anno ci divertiamo. Questione arbitri? A me non stupisce niente, certi episodi mi sono successi con tutte le squadre con cui ho giocato in Italia quando andavo a Torino. Bisogna far imparare al presidente (Rocco Commisso, ndr) di cosa si sta parlando, soprattutto fargli capire in una questione più ampia cosa significa la Juventus qua in Italia“.