La più bella Inter degli ultimi 14 anni punta a diventare ‘la migliore’ − TS

L’Inter tra due giorni sfida l’Atletico Madrid. I nerazzurri non si pongono limiti e sognano giustamente in grande. Inzaghi il condottiero.

SOGNO E REALTÀ − L’etichetta di ‘più bella‘ degli ultimi 14 anni orami se l’è messa addosso, ora l’Inter punta ad essere ‘la migliore‘. Quella Special del 2010 sta lì come vero e proprio punto di riferimento. L’Inter di Inzaghi tra due giorni ritorna sul palcoscenico più importante e prestigioso per sfidare l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Martedì 20 il primo atto a San Siro, il 13 marzo il secondo al Wanda Metropolitano. In Italia, la Beneamata è ormai in fuga, visti i nove punti di distacco dalla Juventus, che potrebbero diventare anche 12 in caso di vittoria nel recupero contro l’Atalanta. Insomma, è il momento giusto per concentrarsi sulla Coppa dalle Grandi Orecchie. Inzaghi è in volo tra sogno e realtà. L’Inter ha tutte le carte in regola per arrivare nuovamente fino in fondo come lo scorso anno. La squadra gira che è una meraviglia, gioca a memoria ed è forte in tutti i reparti. Dal super attacco prolifico formato dalla Thu-La, alla difesa granitica, passando per un centrocampo con tre tenori di livello assoluto. Questa Inter di Inzaghi sta toccando picchi di bellezza mai visti negli ultimi anni. Certo le prime due di Inzaghi, nonché quella di Conte e quella prima ancora di Spalletti avevano fatto brillare gli occhi di San Siro in certi frangenti, ma questa è di una bellezza rara.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini