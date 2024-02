Buchanan, l’Inter scopre il jolly canadese: duttile e sfacciato! − TS

Prima da applausi per Tajon Buchanan con la maglia dell’Inter a San Siro. Il canadese ha esordito con grande personalità, dimostrando già doti importanti.

APPLAUSI − E’ vero la Salernitana era ormai frastornata e demoralizzata dopo le botte prese dall’Inter, ma l’esordio di Tajon Buchanan con la maglia dell’Inter non è stato assolutamente banale, anzi. Il canadese è entrato con grande personalità, dimostrando già alla prima palla toccata doti molto importanti. Caratteristiche da sprinter, con personalità e sfacciataggine in mostra come nell’uno contro uno con tanto di doppio passo a riscaldare San Siro dopo pochi minuti dal suo ingresso. Buchanan, unico acquisto invernale dell’Inter, si sta inserendo in maniera graduale. I test fisici effettuati dopo il suo sbarco a Milano hanno sin dalle prime battute colpito lo staff medico interista, ma Inzaghi ha centellinato e gestito il suo impiego. D’altronde, l’ultima partita ufficiale era datata 10 dicembre col Bruges. Buchanan potrà essere un’arma in più per questa Inter. Il canadese, che sta imparando l’italiano, oltre a mostrare bravura e personalità, si è messo subito a disposizione della squadra giocando pure a sinistra. TJ, come lo chiamano i compagni, ha doti probabilmente uniche nella rosa nerazzurra. E oltre ad essere un patrimonio per il futuro (Dumfries permettendo), l’obiettivo è quello di diventare già subito protagonista dell’oggi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna