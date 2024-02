VIDEO – Atalanta-Sassuolo 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Sassuolo, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



TRIONFO NELLE DUE AREE – Atalanta-Sassuolo 3-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta ribadisce la sua candidatura per la Champions League. Si riprende il quarto posto in solitaria, in attesa del Bologna impegnato alle 12.30 con la Lazio, battendo il Sassuolo. Il risultato si sblocca al 22′, su tiro di Aleksej Miranchuk dai sedici metri non trattiene Andrea Consigli e il tap-in di Mario Pasalic vale l’1-0. Reazione del Sassuolo al 31′, su sponda di Ruan Tressoldi calcia a botta sicura Matheus Henrique nell’area piccola e Marco Carnesecchi fa un miracolo deviando sulla traversa, col rimbalzo che favorisce i suoi. A un passo dall’intervallo un tocco di mano ingenuo in area di Giorgio Scalvini non è visto dall’arbitro, ma il VAR lo evidenzia e porta alla concessione del rigore. Dal dischetto Andrea Pinamonti calcia malissimo e Carnesecchi si oppone, ma Sead Kolasinac entra in area prima della battuta rilanciando e si deve ripetere. Pinamonti cambia angolo, ma pure Carnesecchi che para il secondo rigore nello spazio di un paio di minuti e stavolta è tutto buono. Errore pagato a caro prezzo al 58′, quando Emil Holm scende a destra e appoggia a rimorchio per la bella conclusione di Teun Koopmeiners. A un quarto d’ora dalla fine la partita si chiude, con un tiro di Mitchel Bakker deviato da Marcus Pedersen. L’ex Gianluca Scamacca potrebbe pure fare 4-0 al 92’, Consigli in maniera strepitosa glielo nega. Sassuolo agganciato dal Verona al terzultimo posto, poi oggi rischia il sorpasso del Cagliari.

ATALANTA-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atalanta-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.