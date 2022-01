Pistocchi: «Inter-Venezia, fallo di Dzeko su Modolo? No! Il bosniaco…»

Maurizio Pistocchi ha parlato del presunto fallo di Edin Dzeko su Marco Modolo poco prima del gol del pareggio dell’Inter al Venezia.

NESSUN FALLO – Maurizio Pistocchi ritiene che Edin Dzeko non abbia commesso su Marco Modolo poco prima del gol dell’1-1 dell’Inter al Venezia. Queste le parole del giornalista su Twitter. “C’è chi pensa che quello di Dzeko su Modolo sia fallo:il bosniaco salta per colpire la palla di testa, è in anticipo, nella dinamica del gesto il suo braccio sx urta la faccia di Modolo, che viene da dietro, è 30cm più in basso e in ritardo.

Non c’è nessun fallo Segno di spunta bianco su sfondo verde“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi