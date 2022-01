Sensi messo da parte, ora non ci sono più scuse: Inter, mercato (ri)aperto

Sensi è sempre più convinto di continuare la sua stagione a Genova e l’Inter non gli dà nessun motivo per pensare il contrario. Anzi, le scelte di Inzaghi fanno capire in che direzione dovranno muoversi gli uomini-mercato nerazzurri nei prossimi giorni. Più piste aperte

SENZA SENSI – L’inutilizzo di Stefano Sensi in Inter-Venezia, al di là delle complicazioni della partita, tolgono ogni dubbio (vedi focus). L’Inter non punta sul centrocampista italiano, che si è già promesso alla Sampdoria, in prestito. La situazione di Sensi non è poi tanto diversa da quella dell’attaccante Martin Satriano, finito in prestito al Brest, e del difensore Aleksandar Kolarov, che è un corpo estraneo alla rosa. A circa una settimana dalla chiusura della finestra invernale del calciomercato, Simone Inzaghi ha chiarito benissimo le sue idee. Per tre riserve in uscita, ben venga almeno un jolly in grado di rivelarsi utile non solo nelle emergenze. Possibilmente due ma già uno al momento sarebbe grasso che cola… Di conseguenza, il mercato dell’Inter va considerato (ri)aperto. Anche in entrata, adesso. Senza scuse di nessun tipo, sia chiaro.

Inter costretta a fare mercato soprattutto cedendo Sensi

PROFILI UTILI – La duttilità del mancino Federico Dimarco (terzo di difesa e quinto di centrocampo), la permanenza praticamente forzata di Matias Vecino (mezzala più che regista – vedi focus, ndr) e l’infortunio di Joaquin Correa (ormai quarta punta atipica a intermittenza) spingono l’Inter verso un profilo offensivo. Uno che possa convincere Inzaghi a salutare (anche) Sensi. Difficile che sia quello perfetto, ovvero un aspirante titolare come Filip Kostic (vedi focus). Ma allo stesso tempo non può essere solo una “vecchia” figurina da aggiungere alla panchina tipo Eddie Salcedo (vedi focus). Serve un esterno/punta da assist e gol. L’Inter ha poco più di una settimana per trovare almeno una toppa alle due principali lacune in rosa. E la terza si aprirebbe con la cessione di Sensi, che nel frattempo è stato messo da parte ma prima di farlo partire in direzione Genova deve arrivare almeno un nuovo acquisto. Almeno. Inzaghi è stato esplicito.