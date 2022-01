Biasin: «Inter, a breve meeting mercato. Possibilità attaccante in aumento»

Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter spiegando che è programmato a breve un meeting tra dirigenza e allenatore (e non solo).

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul mercato della squadra nerazzurra. “Inter, programmato a breve un meeting dirigenza/allenatore per decidere sul mercato in entrata e in uscita.

Aumentano le possibilità che arrivi un attaccante a completare il reparto (in prestito)“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin