Pistocchi: «Inter, fatta un’impresa. Un pregio contro il Viktoria Plzen»

Maurizio Pistocchi ha elogiato l’Inter dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen in Champions League, valsa la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Il giornalista, sul canale Twitch di PlayerWinLive, ha poi pronosticato la gara contro la Sampdoria.

IMPRESA – Maurizio Pistocchi ha analizzato il momento dell’Inter, specialmente dopo la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League: «È in grande crescita, tanti giocatori sono andati in condizione ora dopo un inizio poco brillante. Bastoni, Dzeko, Skriniar, de Vrij, Acerbi stanno facendo molto bene. Mi è piaciuta la mentalità, hanno aggredito fin dal primo minuto per decidere la gara. L’Inter sta bene in questo momento, contro il Viktoria Plzen ha giocato un buon calcio e conquistato una qualificazione inaspettata e insperata ad agosto. Pensavo avrebbero fatto più fatica. È una piccola grande impresa».

PRONOSTICO – Pistocchi ha poi parlato della gara di che vedrà l’Inter ospitare la Sampdoria a San Siro: «La Sampdoria non mi è piaciuta nel primo tempo contro la Cremonese, non è una squadra guarita nonostante la vittoria. Vedo giocatori che non stanno benissimo fisicamente. Stankovic e la società hanno fatto delle scelte non facili. A San Siro è chiaramente sfavorita. Per i nerazzurri Calhanoglu sta facendo benissimo nella posizione di cucitore di gioco. È molto dinamico e ha una notevole partecipazione in fase offensiva».