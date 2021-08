Pistocchi: «Club organizzato non fa cambio Lukaku-Dzeko. Zero progetto»

Lukaku è in procinto di diventare ufficialmente il nuovo numero 9 del Chelsea di Tuchel. Un’operazione che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori, compreso il giornalista Pistocchi, che su Twitter non ha risparmiato una critica al progetto dell’Inter.

CLUB IMPREPARATO – Questa l’opinione di Maurizio Pistocchi sull’operazione che ha portato Romelu Lukaku al Chelsea e Edin Dzeko all’Inter (vedi articolo): “Una società organizzata non può sostituire Lukaku (28) con Dzeko (35) o, se lo fa, deve aver già preso un giovane che, in futuro possa garantire una plusvalenza, come con Achraf Hakimi e Lukaku, voluti da Antonio Conte. Insomma, la scelta denota, per ora, impreparazione e nessun progetto IMHO”. Poi nei commenti ha aggiunto: “Se non hai soldi devi avere idee. Se non hai idee è inutile avere soldi”. Un’analisi piuttosto dura sulle scelte della società nerazzurra in fatto di progettualità.