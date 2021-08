Pinamonti, si complica la pista Empoli? I toscani chiudono per Cutrone

Pinamonti è in uscita dall’Inter e il suo passaggio all’Empoli sembrava in dirittura d’arrivo. I toscani però hanno sorpreso tutti ingaggiando l’ex attaccante del Milan Cutrone.

ATTACCO TOSCANO – L’Empoli acquista Patrick Cutrone in prestito secco dal Wolverhampton. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe ’98 cambia di nuovo casacca e torna in Italia dopo il prestito al Valencia nella scorsa stagione. Operazione che rischia di complicare i piani dell’Inter, che puntava al trasferimento di Andrea Pinamonti proprio all’Empoli. Situazione da monitorare nei prossimi giorni per capire il futuro del giovane attaccante.