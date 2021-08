Dzeko all’Inter gratis, bonus in caso di qualificazione Champions. Le cifre

Dzeko sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, mancano solo le firme sul contratto e poi potrà esserci l’annuncio. Il giocatore arriva senza il pagamento di nessun indennizzo alla Roma.

BONUS CHAMPIONS – Dopo essere atterrato a Milano questa mattina, Edin Dzeko ha completato l’iter delle visite mediche, prima all’Humanitas e poi al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. L’attaccante bosniaco è ora diretto ad Appiano Gentile dove incontrerà Simone Inzaghi e i nuovi compagni. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, l’Inter non pagherà nessun indennizzo alla Roma per l’acquisto dell’attaccante. Verranno però garantiti dei bonus in caso di qualificazione in Champions League da parte dei nerazzurri. La cifra sarà compresa tra 1.8 e 1.9 milioni di euro.