Pirola sblocca il match! Il prestito Inter apre Salernitana-Sassuolo

Gioia per Lorenzo Pirola. Il difensore di proprietà dell’Inter, ma attualmente alla Salernitana, ha sbloccato il match dell’Arechi. Secondo centro per lui in Serie A

SECONDO CENTRO − Seconda gioia in Serie A per Pirola. Dopo la rete al Bologna, il ragazzo di proprietà dell’Inter ha sbloccato il match fra Salernitana e Sassuolo al nono minuto di gioco. Il difensore ha sfruttato l’ottima torre di Gyomber per battere Consigli. Pirola sta crescendo veramente bene, l’Inter gongola.