Pirola cresce e Sousa non se ne priva! Sente odore di Derby − CdS

Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter in prestito alla Salernitana, si appresta a giocare la sua quinta partita consecutiva da titolare. Lunedì sera serata da brividi per lui a Milano contro il Milan

IN CRESCITA − Cresce bene Lorenzo Pirola. Il giovane difensore dell’Inter, in prestito alla Salernitana, sta disputando una buona prima stagione in Serie A. Al momento ha totalizzato 13 presenze in campionato e contro il Milan giocherà la sua quinta gara di fila dal primo minuto. I suoi numeri fin qui sono più che buoni: 13 partite, 43 passaggi in media con una precisione del 79%, il 61% di duelli vinti, di cui il 66% riguarda i contrasti aerei. Per Sousa è ormai un titolare fisso. Dopo la grande prova contro la Sampdoria, il livello si alzerà. A Milano ci sarà il Milan, fresco di qualificazione ai quarti di Champions League. Per lui sarà una gara molto particolare visto il suo passato e probabile futuro in nerazzurro. Il difensore, da sempre tifoso dell’Inter, ha già peraltro segnato al Milan in un Derby con l’Under 17.

Fonte: Corriere dello Sport − Franco Esposito