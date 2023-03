Spezia-Inter, Marinelli bene sui rigori e ottimi fischi. Moviola − TS

Marinelli ieri sera ha arbitrato Spezia-Inter. Il direttore di gara si è reso protagonista di una buonissima prestazione. Nessuna polemica sugli episodi in campo e in particolare sui tre rigori concessi.

MOVIOLA − Poche polemiche in campo ieri nella sconfitta dell’Inter i casa dello Spezia. Sicuramente gran parte del merito va assegnato all’arbitro Marinelli che ha saputo tenere bene in mano la partita. Giuste le tre ammonizioni assegnate ai giocatori di casa. Due sono state inflitte a Gyasi e Nikolau per delle vistose trattenute di maglia, e una a Caldara che ha atterrato D’Ambrosio in area in occasione del primo rigore concesso ai nerazzurri. Proprio sui rigori bisogna fare un plauso all’arbitro, che in tutti e tre i casi era posizionato ottimamente e ha potuto così valutare correttamente gli episodi. Sul secondo rigore concesso ai nerazzurri è stato bravo a notare la troppa irruenza con la quale Salva Ferrer è intervenuto su Dumfries. Stessa valutazione avvenuta poi un minuto più tardi, ma questa volta a sfavore dell’olandese che ha atterrato Kovalenko con troppa foga.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino