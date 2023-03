Spezia-Inter, bene Brozovic ma tante insufficienze: le pagelle − TS

Come spesso è accaduto in questo 2023, l’Inter dopo una vittoria stecca la partita successiva. La gara con lo Spezia non è stata però tutta da buttare infatti sono almeno 6 i giocatori a prendere una sufficienza, tra i quali spizza Brozovic. Male tutti gli altri, con un calciatore in particolare che prende una grave insufficienza.

PAGELLE − L’Inter continua ad inanellare risultati altalenanti in campionato. Ieri con lo Spezia è maturata l’ennesima sconfitta lontano da San Siro di questa stagione. A differenza della gara di Bologna però la squadra non si è resa protagonista di una brutta partita. Nelle pagelle di oggi, sono ben sei i calciatori nerazzurri che hanno portato a casa la sufficienza. Handanovic, D’Ambrosio, Darmian, Barella e Calhanoglu conquistano discreto 6, mentre Brozovic, il migliore dei suoi, riesce a strappare un ottimo 6,5. Il resto della squadra invece è ampiamente insufficiente, con Lautaro Martinez in particolare che con il suo 4,5 è il peggiore in campo. Sul giudizio del Toro pesa ovviamente il rigore sbagliato sullo 0-0.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino