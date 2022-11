Pioli: «Se condiziona il risultato dell’Inter? No! Se giochiamo siamo forti»

Pioli ha parlato prima di Milan-Fiorentina con una considerazione anche sulla vittoria dell’Inter a Bergamo. Il tecnico rossonero, intervenuto a DAZN, non si lascia condizionare e pensa solo ai suoi

NO CONDIZIONAMENTI – Stefano Pioli non si fa condizionare dalla vittoria dell’Inter a Bergamo prima del match casalingo tra Milan e Fiorentina: «Se condiziona il fatto di essere adesso alla pari con l’Inter? No assolutamente, dobbiamo seguire noi stessi. Dobbiamo mettere in campo il massimo, alzare il nostro livello di gioco perché quando ci riusciamo siamo una squadra forte».