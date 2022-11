Koopmeiners: «Peccato, partita in pugno con l’Inter! Ecco cos’è mancato»

Koopmeiners si concentra sugli errori commessi in Atalanta-Inter che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di rimontare e vincere. L’olandese, intervenuto ai canali ufficiali del club bergamasco, è consapevole di aver concesso troppo

CONCESSIONI – Teun Koopmeiners dopo Atalanta-Inter è dispiaciuto per la sconfitta e il mancato pareggio, ma conosce bene le cause: «Peccato. Siamo partiti bene ma dopo abbiamo subito un calo e l’Inter ne ha approfittato segnando l’1-2 e poi l’1-3. Siamo riusciti a rimontare fino al 2-3, questo ci ha dato un po’ di slancio ma è un vero peccato non essere riusciti a pareggiarla. Cos’è mancato? Siamo partiti molto bene. Avevamo la partita sotto controllo e infatti l’abbiamo sbloccata noi. Poi abbiamo concesso due gol in maniera troppo semplice, abbiamo fatto un paio di errori che non ti puoi permettere, soprattutto in queste partite perché poi queste squadre segnano subito. Fa male entrare nella sosta con questo tipo di sensazione, specialmente davanti ai nostri tifosi. Bisogna lavorare su questo e tornare più forti di prima dopo la sosta».