De Biasi: «Inter, inutile piangersi addosso! Campionato non chiuso»

Gianni De Biasi, commissario tecnico dell’Azerbaijan, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, reduce dal successo in rimonta sul campo dell’Atalanta

CRISI – De Biasi parla a proposito dell’Inter, in crisi: «Inter? Piangersi addosso ha poco senso e piangere su quello che è stato. Sono esperienze che servono ad un gruppo che lo scorso anno ha vinto due titoli importanti, non ha vinto il campionato ma sicuramente nelle sue corde ha la qualità e lala possibilità di recitare un ruolo da protagonista anche in questo campionato che sembra chiuso».