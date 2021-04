Pioli: «Scudetto? Vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti»

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con i rossoneri all’inseguimento dell’Inter capolista. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA – Queste le parole di Stefano Pioli: «Arriva un momento decisivo della stagione, tutto quello che abbiamo fatto finora è per essere qui in questo momento. Dobbiamo pensare che tutte le gare saranno complicate e difficili e dobbiamo dare il massimo. Vogliamo arrivare a fine stagione senza il minimo rimpianti, giocando da Milan, dando tutto partita per partita. Scudetto? La squadra deve pensare positivo, con il percorso fatto ci mancherebbe che i pensieri fossero negativi. Poi dobbiamo tramutare le speranze in prestazioni convincenti, la squadra deve andare in campo con fiducia nei propri mezzi».