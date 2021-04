Inter, niente distrazioni e tanto lavoro: la ricetta di Conte per il rush finale

L’Inter si avvia all’ultima parte di campionato. Lo fa da capolista, con 6 punti di vantaggio sul Milan, prima tra le inseguitrici. Conte non ammette distrazioni: bisogna rimanere concentrati

AL LAVORO – “Parlare a sproposito. Noi dobbiamo fare i fatti, stare zitti e pedalare. L’errore che non dobbiamo fare è parlare”. Con queste dichiarazioni, arrivate nel corso della conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte ha lanciato un messaggio chiaro. Nelle ultime 10 giornate di campionato, per l’Inter capolista non sono ammesse distrazioni o proclami di sorta. L’obiettivo, il traguardo scudetto, può essere raggiunto solo grazie al lavoro e alla concentrazione di tutti i membri della rosa nerazzurra.

CONCENTRAZIONE – Ecco perché, per l’Inter, è fondamentale approcciare al meglio il ritorno in campo, a partire dal match contro il Bologna di domani sera, avversario storicamente ostico per i nerazzurri. Nei prossimi 9 giorni, l’Inter, si gioca una buona fetta di scudetto: il destino è nelle mani degli uomini di Conte, che, consapevole di ciò, tiene sulla corda tutti i calciatori nerazzurri. L’Inter dovrà approcciare le restanti gare di campionato con lo spirito che ha contraddistinto i due terzi della stagione sino a qui disputata. Il traguardo è in vista, ma non va perso il ritmo.