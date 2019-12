Pioli: “Inter esperta, Milan malleabile. In nerazzurro dinamiche difficili”

Condividi questo articolo

Pioli ha parlato dell’Inter, paragonando l’esperienza nerazzurra a quella attuale al Milan, ai microfoni del “Corriere della Sera”. Il tecnico sottolinea la presenza di “dinamiche difficili da cambiare” nella parentesi alla guida della Beneamata. Di seguito le dichiarazioni del tecnico

LA DIFFERENZA TRA ME E TE – Su chiara domanda, Stefano Pioli non ha perso l’occasione per esprimere il suo punto di vista su Milan e Inter. L’attuale tecnico rossonero riferisce dinamiche difficili in nerazzurro: «Differenze tra l’esperienza al Milan e quella all’Inter? Quella era una squadra molto più esperta, con dinamiche definite, quindi ancora più difficili da cambiare. Qui ho trovato una squadra più giovane, più aperta, direi più malleabile».