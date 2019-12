Bellinazzo: “Cina, tetto agli investimenti. Si pensi a Mertens”. Inter in attesa

Bellinazzo ha parlato della situazione investimenti nel calcio in Cina, sia sui calciatori che nei club esteri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista negli studi di SkySport24. Occhio alla situazione di Dries Mertens e alle ricadute sull’Inter e il mercato

DAGLI INVESTIMENTI AL MERCATO – Marco Bellinazzo ha fatto il punto sul tetto agli investimenti e sui cambiamenti negli ultimi anni: «Il mercato di gennaio in Cina è quello principale, perché segue l’anno solare. L’idea che un giocatore prenda molto in Cina va scemando: è stato stabilito un tetto stipendi per gli stranieri. La federazione cinese ha imposto alle squadre di non spendere in stipendi più del 60% di quello che incassano».

STOP ALLE SPESE PAZZE – Marco Bellinazzo ha fatto un esempio particolarmente calzante: occhio al mercato e Dries Mertens: «Si era creata una condizione per cui tutte le aziende avevano tanti soldi e non badavano a spese: non c’era problema di spesa da ripianare a fine anno. Si è prima bloccato l’investimento all’estero sui club o sulla spesa per grandi giocatori. Quindi meno soldi e meno spazio agli stranieri: 6 giocatori stranieri ma solo 4 schierabili in campo, ma soprattutto il tetto guadagni. Si pensi a uno come Mertens che guadagna già 4-5 milioni: a questo punto dovrà guardare altri mercati». L’Inter non è direttamente implicata nel discorso: Suning lavorerà con lo stesso stile attuato fino ad oggi per migliorare i nerazzurri.