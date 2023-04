Piccinini: «Inter, serve coraggio! All’andata risultato sorprendente»

Piccinini sprona l’Inter a ripetere la prestazione dell’andata. Il giornalista si esprime sul match di mercoledì contro il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions League

IL RITORNO − Le parole di Sandro Piccinini, sul canale YouTube di Prime Video Sport, si è espresso su Inter-Benfica: «Non mi aspettavo una partita di andata così, perché il Benfica lo seguiamo sin dal preliminare. Per tutta la stagione ha dominato tutte le partite esprimendo grande calcio di qualità e agonismo. I favori del pronostico erano tutti per il Benfica, ma l’Inter è stata eccezionale. Ha tolto lucidità ai portoghesi, risultato giusto ma rispetto alle previsioni, a sorpresa. Quello dell’Inter non può essere solo un discorso di motivazioni, i grandi giocatori non devono aspettare che le motivazioni gliele fornisca l’allenatore. Ora a San Siro sarà l’Inter la favorita e il Benfica può venire a giocarsela con libertà. L’Inter deve fare una partita da squadra dominante, se lasci possesso a loro possono essere pericolosi. Ogni partita in Europa è diversa, il Benfica ha la qualità e non bisogna lasciare troppo l’iniziativa. L’Inter, visto anche il vantaggio, può andare a pressare e rischiare un po’. Serve coraggio!».