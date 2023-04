Petrucci: «Lazio, verso l’Inter settimana a zero stress! Sarri…»

La Lazio sarà la prossima avversaria dell’Inter in campionato. I biancocelesti, fermati dal Torino nell’ultimo turno, si augurano sia solo un incidente di percorso nella corsa ad un posto in Champions League. Sarri non è preoccupato

ZERO STRESS − Il commento su Sky Sport di Matteo Petrucci in vista di Inter-Lazio: «La sconfitta col Torino è solo un episodio. La sensazione è questa ed è il messaggio che vorrà far passare Sarri in questo messaggio che vorrà far passare in questa settimana di lavoro che porterà alla trasferta con l’Inter. La prima di due decisive per la Champions: le giro di 7 giorni la Lazio affronterà sia i nerazzurri che il Milan a San Siro per due sfide decisive. Il margine di vantaggio è positivo. Il messaggio dell’allenatore è guardare la classifica, ma non con apprensione. Un passo falso legato ai carichi di lavoro. Sarà una settimana da zero stress, con carichi di lavoro leggeri. La trasferta di domenica sarà molto importante, i numeri in trasferta dei biancocelesti tranquillizzano Sarri: ha fatto quasi percorso netto e subito solo 7 gol».