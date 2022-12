Petkovic: «Ronaldo il Fenomeno valeva solo il prezzo del biglietto, unico»

Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex Bologna, Catania, Trapani tra le altre in Italia, ha parlato dell’ex fuoriclasse dell’Inter Ronaldo il Fenomeno. Giocatore, a detta sua, dalle doti straordinarie

IDOLO − Bruno Petkovic, attaccante della Croazia di Brozovic, non ha dubbi su chi sia stato il miglior giocatore: «Credo che Ronaldo il Fenomeno fosse un giocatore che giocava a calcio con disinvoltura, un giocatore che valeva da solo il prezzo del biglietto, un giocatore a cui piaceva il calcio. Sembrava che tutti stessero lottando in campo mentre lui si divertiva. Faceva cose incredibili che in molti hanno cercato di copiare, ma non credo che nessuno le abbia fatte come lui e non credo riusciranno».