Inzaghi: «Fabbian non lo conoscevo, brava la società. L’agente mi sfiniva!»

Filippo Inzaghi ha raccontato brevemente Fabbian, suo giocatore alla Reggina e in prestito dall’Inter. Il tecnico dei calabresi rivela come non conosceva prima il giocatore

CRACK − Pippo Inzaghi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato del prestito Inter Fabbian: «Giovanni Fabbian è un classe 2003 che ha fatto 5 gol da mezzala, il nostro modo di giocare lo esalta. Io, devo dire la verità, non lo conoscevo, brava la società e il procuratore Minieri che mi chiamava sempre, mi sfiniva. Arrivato il mercoledì, lo feci giocare il sabato e da lì non è mai uscito. Poi è un ragazzo intelligente, che lavora tanto».