Frosinone stoppato, contro il Pisa parità. Mulattieri meglio nel primo tempo

Il Frosinone sbatte contro il Pisa allo Stirpe. Finisce 0-0 con il prestito Mulattieri pericoloso soprattutto nel primo tempo. Ciociari che restano comunque primi in Serie B

RETI INVIOLATE − Al Benito Stirpe di Frosinone va in scena il big match della 17esima giornata di Serie B tra i ciociari primi in classifica e il Pisa settimo in piena zona Playoff. Giocano meglio i padroni di casa che sfiorano più la rete nel primo tempo prima con Garritano e poi con il prestito Mulattieri. In entrambi Calabresi e Livieri salvano la formazione toscana. Anche nella ripresa è quasi monologo Frosinone sempre pericoloso con Garritano e gli inserimenti di Mazzitelli. Nel finale il Pisa prova il colpaccio con Morutan ma il suo pallonetto si spegne al lato. Il match termina 0-0.