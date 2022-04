Perrone: «Inter-Milan avrà un peso non da poco. Scossa per chi vince»

Roberto Perrone, in collegamento su Sky Sport 24, ha analizzato Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gara che può avere delle ripercussioni sul campionato

SCOSSA − Perrone non ha dubbi sull’importanza di Inter-Milan: «Per me avrà un peso importante il Derby. Basta vedere l’Inter che arrivava da un periodo negativo prima della Juventus. Quella vittoria ha ne portato altre due e al risveglio di tanti giocatori. In prospettiva il Derby di domani può dare una bella scossa alle due squadre. Per entrambe la Coppa Italia è un trofeo da aggiungere, è una partita che apre molte prospettive positive per chi la vince».