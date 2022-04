Inter, una stagione vissuta sul fattore umorale: contro il Milan ti giochi tutto!

L’Inter contro il Milan si giocherà l’intera stagione. Per una squadra umorale come quella di Inzaghi, la semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri vale praticamente tutto

L’INTER UMORALE − Il Derby di Coppa Italia tra Inter e Milan sarà decisivo anche ai fini della lotta Scudetto? Certamente si, è questo vale soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi. Mai come quest’anno l’Inter ha dimostrato di essere una squadra molto umorale. In casa nerazzurra, la nota espressione “La testa comanda le gambe” ha avuto una validità perentoria. Sin dalle prime battute della stagione l’Inter ha dimostrato di essere una squadra in stretta dipendenza dal suo fattore mentale.

L’ORGOGLIO − E’ iniziato tutto in estate con il presunto ridimensionamento della squadra deturpata dagli addii di Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Subito però una reazione: l’Inter vince e convince con il gruppo più forte dei singoli. E con gli stessi singoli rimasti (da Barella a Lautaro Martinez passando per Brozovic e Perisic) capaci di fare uno step in più. Contro tutti i critici e le vedove dei vari Conte e Lukaku, la reazione dell’Inter è fantastica: primo posto in campionato, qualificazione in Champions League e vittoria della Supercoppa Italiana.

IL CONTRACCOLPO − Situazione completamente capovolta in negativo dopo Inter-Milan 1-2 di campionato. L’azione, in questo caso il KO, ha prodotto una non-reazione. L’umore dell’Inter è sceso clamorosamente. I nerazzurri perdono il primato scendendo fino al terzo posto in classifica con sette punti in altrettante partite.

LA SCOSSA − Infine, l’anima umorale dell’Inter si ripresenta contro la Juventus. Guarda caso un altro Derby (d’Italia stavolta). La squadra di Inzaghi, arrivata con l’acqua alla gola allo Stadium, gioca male ma vince. Scossa fondamentale per l’Inter che si rimette in corsa per il campionato riacciuffando con altre due vittorie di fila il virtuale primo posto (Bologna da recuperare). Questi tre eventi dimostrano come i nerazzurri dipendono molto dal fattore mentale. Guai a dire che il Derby di Coppa Italia non avrà ripercussioni sulla corsa Scudetto.