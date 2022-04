Nosotti: «Il problema del gioco dell’Inter è la freschezza. Derby complicato»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato il gioco dell’Inter che lui reputa molto dispendioso. Sul match di Coppa Italia col Milan non ha dubbi

PARTITA COMPLESSA − Secondo Nosotti, il Derby di domani sarà molto complicato da decifrare: «In certi momenti non è stato chiaro Inzaghi con il vice Brozovic. È stato messo Barella che ha caratteristiche diverse. Non hai un’alternativa valida ma puoi lavorare sulle mezzali e sugli esterni. E puoi avvalerti della coppia d’attacco. Il problema di questo gioco dispendioso è di avere la gamba e la freschezza. Dzeko può lavorare per la squadra e allungarti. Hai due strategie. E’ complessa la partita che andremo a vedere. Brozovic è un giocatore molto importante, lo abbiamo visto con lo Spezia».