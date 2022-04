De Paola: «Bologna-Inter match ball Scudetto. A Milano servono 2 stadi»

Paolo De Paola, su Tmw radio, si è concentrato sulla lotta Scudetto con l’Inter rilanciata dalla Juventus. Per i nerazzurri, recupero a Bologna decisivo. Poi, una considerazione su Milano e la questione stadio

SERIE A STRANA − De Paola non ha dubbi sul campionato e su Juventus-Inter: «È il campionato più strano degli ultimi 40 anni, che vanno a braccetto anche nei capitomboli. Gara per gare ci sono sorprese, a volte è toccato al Napoli, altre al Milan, altre all’Inter. La Juventus ha rilanciato alla grande l’Inter, che col match-ball di Bologna si gioca il destino dello Scudetto».

DIVISI − De Paola non accetta che le due milanesi giochino ancora nello stesso stadio: «Milano è appetibile anche come questione stadio. E’ assurdo che due squadre di questo livello come Inter e Milan debbano dividersi lo stadio. Spero arrivi lo sceicco di turno che decida di costruire il proprio stadio e l’altra squadra ne faccia un altro da un’altra parte. Non abbatterei San Siro, lo riconvertirei come museo, ma Milan e Inter devono farsi il proprio stadio».