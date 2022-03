Perisic-Handanovic, rinnovi rimandati. Motivo semplice e c’è una data – CdS

L’Inter vincendo 5-0 contro la Salernitana ha raccolto tante note liete. Dal ritorno al gol di Lautaro Martínez, agli assist di Nicolò Barella ma anche a un gioco finalmente tornato esaltante. Intanto però tiene banco la questione rinnovi con Ivan Perisic e Samir Handanovic in attesa.

SCELTA – L’Inter è fortemente convinta di poter arrivare al 20° scudetto e alla seconda stella da cucire sul petto. I nerazzurri hanno dalla loro la consapevolezza di essere una squadra forte che, dopo la vittoria per 5-0 di ieri, ha riacquisito quelle certezze che potevano sembrare perdute. Intanto però ci sono anche delle questioni extra campo che tengono banco, ovvero i rinnovi contrattuali. Perisic e Handanovic sono due casi delicati. Per i due infatti, come scrive il Corriere dello Sport stamani, si intavolerà ogni discorso durante o addirittura dopo la sosta delle nazionali. Inizialmente le discussioni dovevano avvenire a fine febbraio ma il motivo per cui accadrà questo è uno: nessuna distrazione in un momento chiave della stagione (Champions League, Torino e Fiorentina).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti