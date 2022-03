Inter, è Gosens il jolly scudetto. Inzaghi ha la carta speciale – CdS

L’Inter ha spazzato via la Salernitana vincendo 5-0, stesso risultato dell’andata. I nerazzurri si sono affidati alla rabbia agonistica di Lautaro Martínez con il Toro che si è scatenato timbrando una tripletta. Intanto però è lieto il ritorno anche di Robin Gosens, ieri in campo e protagonista.

JOLLY – L’Inter ha probabilmente trovato l’arma in più che aiuterà da qui a fine stagione e si chiama Robin Gosens. Il tedesco, arrivato a Milano nel mercato di gennaio dall’Atalanta, ci ha messo di fatto un mese per ristabilirsi a pieno dall’infortunio. Ieri però, l’esterno è entrato in campo e ha cominciato a fare vedere tutto il suo potenziale: dribbling, assist, tiri in porta. Tutto in poco più di mezz’ora complessiva. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina, Simone Inzaghi ha seriamente trovato l’arma a sorpresa per la corsa scudetto. Il motivo sta tutto nel fatto che Gosens, a differenza degli altri, sia fresco e riposato. Un’arma in più che l’Inter non deve sprecare.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Dalla Palma