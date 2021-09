Perinetti: «Inter senza Lukaku e Hakimi ancora favorita. Bravi i dirigenti»

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato su TMW Radio del mercato dell’Inter sostenendo che, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, i nerazzurri rimangono ancora i favoriti. Grande lavoro, dunque, della dirigenza

MERCATO INTELLIGENTE − Questo il pensiero di Perinetti: «Penso che Beppe Marotta e Piero Ausilio siano stati molto bravi. Non hanno ceduto altri giocatori, come invece si credeva, e stanno rinnovando anche Lautaro Martinez. Hanno preso Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Joaquin Correa che non solo è il pupillo di Simone Inzaghi, ma è un giocatore di grande qualità. Nonostante abbiano venduto i due migliori dello scorso anno Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, rimangono ancora i favoriti. Significa che la dirigenza ha fatto un mercato molto intelligente».