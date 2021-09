Barzaghi: «Inter con Real Madrid tante occasioni sprecate. Inzaghi lavora»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha commentato il problema della mancanza di gol dell’Inter contro il Real Madrid. Inzaghi sta lavorando per risolverlo

PROBLEMA − Così Barzaghi sulle occasioni mancate in Inter-Real Madrid: «L’Inter con il Real Madrid ha spinto tanto, ci sta che negli ultimi minuti non era più brillante. Ricordiamo lo sforzo fisico fatto anche contro la Sampdoria, dove ha giocato in 10 uomini gli ultimi minuti di partita. Poi il Real Madrid ha messo due pezzi da novanta come Eduardo Camavinga e Rodrygo Goes. Le occasioni mancate preoccupano, credo che Simone Inzaghi stia cercando di lavorare su questo problema».